«Минсктранс» рассказал, сколько должен стоить талон, чтобы окупался общественный транспорт

Сегодня пассажиры в Минске оплачивают от 40 до 50% от себестоимости проезда. Фото: Сергей ГАПОН

Изменить размер текста: A A

- Это не секрет: в ближайших странах, например в Прибалтике, проезд стоит 1−1,2 евро. Даже в России лет пять назад проезд стоил примерно 1 доллар. Сегодня примерно такая же стоимость талона должна быть и у нас, чтобы транспорт окупался, - рассказал журналистам в эту среду замгендиректора предприятия «Минсктранс» Виктор Тозик.

Сегодня пассажиры в Минске оплачивают от 40 до 50% от себестоимости проезда. Будет ли дорожать проезд в скором времени, неизвестно. По словам Виктора Тозика, «наверное, в ближайшее время не планируется».