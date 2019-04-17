Телефонный террорист заминировал «Радиоволну» в Гродно

В отношении минеров стражи порядка возбуждают уголовное дело по статье УК "Заведомо ложное сообщение об опасности". Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Сегодня, 17 апреля, неизвестный позвонил в оперативно-дежурную службу Ленинского райотдела милиции и сообщил, что здание ОАО “Радиоволна”, которое находится в Гродно, заминировано.

Из здания было эвакуировано 156 сотрудников организации. К счастью, никаких взрывных устройств саперы не обнаружили. Однако того, кто позвонил в милицию, стражи порядка разыскали. Им оказался 54-летний местный житель.

Сейчас в отношении мужчины назначены соответствующие экспертизы. Его действиям дадут правовую оценку, сообщает УВД Гродненского облисполкома. Мужчину также обяжут возместить затраты, связанные с выездом и работой специальных служб.