2019-04-17T16:51:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Дальнобойщик уволился, но не перестал заправляться за счет фирмы

Несколько месяцев мужчина заправлялся по всей Беларуси
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Мужчина имел в распоряжении оборудование, которое позволяло ему заправлять фуру через SMSМужчина имел в распоряжении оборудование, которое позволяло ему заправлять фуру через SMSФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Сороколетний житель Новополоцка после увольнения из литовской фирмы, которая занималась грузоперевозками, продолжил заправляться за ее счет, сообщили belta.by в Полоцком РОВД.

Как сообщает милиция, мужчина имел в распоряжении оборудование, которое позволяло ему заправлять фуру через SMS. После увольнения мужчина продолжил заправляться таким образом.

- Несколько месяцев он заправлялся по всей Беларуси. Суммарно было похищено 1,3 тыс. л дизельного топлива, - сообщают правоохранители.

Оперативниками Полоцкого РОВД было установлено местонахождение мужчины. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (Кража). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, лишение свободы на срок до трех лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Городокском районе сельчане сжигали мусор, а подожгли старинный костел
МЧС: На паркинге в ТРЦ «Галерея Минск» сгорели два авто
Трактор буксировал молоковоз и перевернулся в Костюковичском районе: пострадал тракторист
«С несчастной собаки срезали 5 кило шерсти!»
Въезд в чернобыльскую зону на Радуницу разрешат без пропусков
Нашли страуса, убежавшего из усадьбы в Минской области во время пожара
В Молодечно 15-летний подросток упал с крыши здания
Фотофакт: деревья в Калинковичах обрезали под пень
Милиция ищет пропавшую минчанку с ребенком
Телефонный террорист заминировал «Радиоволну» в Гродно
«Минсктранс» рассказал, сколько должен стоить талон, чтобы окупался общественный транспорт
В Уручье пришла косуля: животное травмировано
23-летнего уклониста от призыва задержали в минском аэропорту
В Новогрудке горел цех по производству полуфабрикатов