Дальнобойщик уволился, но не перестал заправляться за счет фирмы

Мужчина имел в распоряжении оборудование, которое позволяло ему заправлять фуру через SMS Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несколько месяцев мужчина заправлялся по всей Беларуси

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Сороколетний житель Новополоцка после увольнения из литовской фирмы, которая занималась грузоперевозками, продолжил заправляться за ее счет, сообщили belta.by в Полоцком РОВД.

Как сообщает милиция, мужчина имел в распоряжении оборудование, которое позволяло ему заправлять фуру через SMS. После увольнения мужчина продолжил заправляться таким образом.

- Несколько месяцев он заправлялся по всей Беларуси. Суммарно было похищено 1,3 тыс. л дизельного топлива, - сообщают правоохранители.

Оперативниками Полоцкого РОВД было установлено местонахождение мужчины. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК (Кража). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, лишение свободы на срок до трех лет.