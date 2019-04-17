2019-04-17T15:58:25+03:00
Минск
КП Беларусь

Милиция ищет пропавшую минчанку с ребенком

К стражам порядка обратилась мать девушки
Евгения ПОПКО
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Девушку, которую ищут родители, зовут Дарья Круталевич. Фото Ленинского РУВД МинскаДевушку, которую ищут родители, зовут Дарья Круталевич. Фото Ленинского РУВД Минска
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Минская милиция разыскивает пропавшую 20-летнюю минчанку, которая с октября прошлого года не выходит на связь с родителями, сообщили belta.by в Ленинском РУВД Минска. Девушку зовут Дарья Круталевич. Она проживала на улице Семенова.

- В милицию обратилась мать Дарьи, которая обеспокоена тем, что ее дочь с супругом и новорожденным ребенком с октября 2018 года не выходят на связь, - рассказали в РУВД.

Рост Дарьи 170 см, девушка среднего телосложения, волосы темно-каштановые ниже плеч. Особая примета - татуировка на спине в виде цветка мака. При себе имела телефон, ключи, паспорт, свидетельство о рождении ребенка и дорожную сумку. Если вы что-либо знаете о девушке, пожалуйста, позвоните по телефонам: (017) 367-62-02, (029) 558-35-55 или 102.

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