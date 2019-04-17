2019-04-17T17:02:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: деревья в Калинковичах обрезали под пень

Горожане возмущены обрубками и на территории районной больницы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Деревья в Калинковичах обрезали «под пень». Фото: facebook.com/dzianis.rabianokДеревья в Калинковичах обрезали «под пень». Фото: facebook.com/dzianis.rabianok
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Пользователи соцсетей в Калинковичах возмутились тем, как обрезали деревья на территории районной больницы.

- Я понимаю, что обрезку деревьев нужно делать регулярно и своевременно, но одно дело, когда это сухие ветви, есть опасность падения, угроза для линий электропередач или какая-то другая действительно важная причина. А тут берут и почти под пень срезают ивы, которые никому не мешают и которые к тому же в прошлом году уже жестко обрезали! Для чего это делают? Кому-то обрубки глаз ласкают, не нужен свежий воздух, красота, тень и прохлада в жару? Вскоре деревья в городах за пределами парков станут как музейные экспонаты с номерами, а вокруг будет сплошной пустырь с пылью и вонью, - написал местный житель Денис Рабенок.

В комментариях другие горожане рассказали, что готовят заявление на этот счет в областной комитет охраны окружающей среды.

Тем временем в Минске и Березе деревья обрезали не намного эстетичнее.

А вот так обрезали деревья в Минске. Фото: Артем БАЗАРОВ

А вот так обрезали деревья в Минске. Фото: Артем БАЗАРОВ

А вот так обрезали деревья в Березе. Фото: Артем БАЗАРОВ

А вот так обрезали деревья в Березе. Фото: Артем БАЗАРОВ

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