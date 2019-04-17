2019-04-17T16:55:54+03:00
Общество
КП Беларусь

В Молодечно 15-летний подросток упал с крыши здания

Следственный комитет проводит проверку
Евгения ПОПКО
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Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Фото: sk.gov.byРебенок получил травмы и был доставлен в больницу. Фото: sk.gov.by
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Подросток упал с крыши нефункционирующего здания, расположенного на территории предприятия в Молодечно. Его знакомые сообщили о происшествии в экстренные службы, сообщает Следственный комитет.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку: выясняются причины происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится работа с родителями. Следователи также выясняют, каким образом организован доступ к объекту.

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