Нашли страуса, убежавшего из усадьбы в Минской области во время пожара

У птицы поранена нога, но чувствует себя она хорошо

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Напомним, в конце марта в частном приюте для раненых птиц под Осиповичами случился пожар. Приют на свои деньги шесть лет назад открыли супруги Столяровы. К ним привозили раненых птиц со всей Беларуси. Тогда во время пожара сбежал страус. Нашли его спустя месяц. Об этом жители деревни Дражно Стародорожского района сообщили хозяйке приюта Жанне.

Птица уже дома! Фото: nn.by

У страуса поранена нога, но птица чувствует себя хорошо, передает Наша Нива.

- Мы, пятеро человек, — я, мой муж и трое тех, кто нашел беглеца, ловили его по всему поселку более двух часов. А заметили его, когда птица мирно пила сок с берез, - рассказала хозяйка приюта Жанна.

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