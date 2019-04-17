Въезд в чернобыльскую зону на Радуницу разрешат без пропусков

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Традиционно на Радуницу, которую в этом году православные будут отмечать 7 мая, въезд в зону отселения и отчуждения будет свободным. Проехать на личных авто к кладбищам в выселенные деревни разрешат всем без пропусков на протяжении четырех дней: с субботы, 4 мая, по вторник, 7 мая, сообщили в администрации зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси. А в Ветковском районе 28 апреля и в Наровлянском районе 2 мая также будет действовать беспропускной режим.

Как всегда, при въезде в чернобыльскую зону необходимо будет зарегистрироваться в пунктах пропуска, предъявив паспорта и документы на авто. А при выезде - пройти дозиметрический контроль. Находиться в зоне разрешено будет с 9 до 17 часов.

Для посещения кладбищ в отселенных деревнях в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике иностранцам (в том числе россиянам и украинцам) придется заранее получить пропуск в территориальных органах пограничной службы - ведь Брагинский, Хойникский и Наровлянский районы являются приграничными.

В администрации зон напоминают, что следует соблюдать правила безопасности и не разводить костры, стараться не вдыхать пыль, а с одежды ее необходимо стряхивать - ведь основное количество радионуклидов находится в верхнем слое почвы. Конечно, в зоне нельзя пить воду из открытых источников и собирать дикоросы, рыбачить и охотиться.

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