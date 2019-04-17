«С несчастной собаки срезали 5 кило шерсти!»
- Фотографию этой несчастной собаки я увидела в соцсетях. Сначала подумала, что это фейк. Но потом узнала, что такая собака действительно существует. Ее я нашла в районе Заславля. Собака по кличке Черныш жила у местных жителей. По их словам, она прибилась к ним пару лет назад. Они ее кормили, но не стригли, - рассказывает «Комсомолке» зооволонтер и автор проекта «Путь домой» на телеканале «Беларусь-1» Екатерина Виан. – Собаку мы отвезли в ветклинику, где ей срезали пять кило шерсти! Всего собака весит 10 килограммов.
В таком заросшем виде собаку привезли в ветклинику. Фото: Екатерина Виан
Бедолагу с панцирем на теле стригли более 4 часов. Под панцирем оказалась экзема…
- Он скулил во время стрижки. Но он был такой счастливый после то, как избавился от панциря! Даже лизал мне руки, - вспоминает Екатерина.
Сейчас Черныш на передержке.
Всего с собаки срезали пять кило шерсти... Фото: Екатерина Виан
Екатерина уверена: собака была кем-то потеряна, так как кастрирована, не боится машины, без опаски заходит в лифт.
Черныш был счастлив, что избавился от панциря. Фото: Екатерина Виан
- Мы ищем ее прежних хозяев! Вдруг кто-то откликнется!
Если вы узнали в Черныше своего питомца или знаете, чья это собака, пожалуйста, позвоните Екатерине по телефону: (029) 626-26-12.