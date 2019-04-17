«С несчастной собаки срезали 5 кило шерсти!»

Волонтеры спасли бедолагу, которая жила несколько лет с панцирем

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- Фотографию этой несчастной собаки я увидела в соцсетях. Сначала подумала, что это фейк. Но потом узнала, что такая собака действительно существует. Ее я нашла в районе Заславля. Собака по кличке Черныш жила у местных жителей. По их словам, она прибилась к ним пару лет назад. Они ее кормили, но не стригли, - рассказывает «Комсомолке» зооволонтер и автор проекта «Путь домой» на телеканале «Беларусь-1» Екатерина Виан. – Собаку мы отвезли в ветклинику, где ей срезали пять кило шерсти! Всего собака весит 10 килограммов.

В таком заросшем виде собаку привезли в ветклинику. Фото: Екатерина Виан

Бедолагу с панцирем на теле стригли более 4 часов. Под панцирем оказалась экзема…

- Он скулил во время стрижки. Но он был такой счастливый после то, как избавился от панциря! Даже лизал мне руки, - вспоминает Екатерина.

Сейчас Черныш на передержке.

Всего с собаки срезали пять кило шерсти... Фото: Екатерина Виан

Екатерина уверена: собака была кем-то потеряна, так как кастрирована, не боится машины, без опаски заходит в лифт.

Черныш был счастлив, что избавился от панциря. Фото: Екатерина Виан

- Мы ищем ее прежних хозяев! Вдруг кто-то откликнется!

Если вы узнали в Черныше своего питомца или знаете, чья это собака, пожалуйста, позвоните Екатерине по телефону: (029) 626-26-12.