2019-04-17T18:35:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Трактор буксировал молоковоз и перевернулся в Костюковичском районе: пострадал тракторист

У мужчины сломаны обе ноги
Надежда БУТОВИЧ
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Машина потянула трактор и он опрокинулся. Фото: УВД Могилевского облисполкома.Машина потянула трактор и он опрокинулся. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
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Серьезное ДТП произошло на территории Костюковичского района во вторник, 16 апреля, сообщают о происшествии в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Аварии случилась около 14.30 часов на автотрассе направлением МогилевЧериков – Костюковичи. Трактор «МТЗ 82.1» буксировал по дороге грузовик «ГАЗ 3309». У автомобиля не был исправен двигатель, тянуть его решили, используя гибкую сцепку. На 134 километре дороги ТС поехали с уклона, и в какой-то момент грузовик обогнал трактор и выехал на встречку. Тросом трактор потянуло и занесло, он перевернулся прямо на проезжей части.

Сообщается, что в аварии сильно пострадал тракторист: у мужчины закрытая ЧМТ, переломы нижних третей голеней обеих ног, а также посттравматический шок. Мужчину доставили в ближайшую больницу.

По факту произошедшего ДТП ведется проверка.

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