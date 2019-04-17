2019-04-17T18:55:01+03:00
Минск
КП Беларусь

МЧС: На паркинге в ТРЦ «Галерея Минск» сгорели два авто

Причины пожара пока неизвестны
Надежда БУТОВИЧ
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Возгорание случилось на территории открытого паркинга. Фото: МЧС.Возгорание случилось на территории открытого паркинга. Фото: МЧС.
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О возгорании в Минске в среду, 17 апреля, сообщили в МЧС очевидцы: из здания торгового центра «Галерея Минск»буквально валили клубы черного дыма.

Пожар случился на открытом паркинге ТРЦ, который располагается на проспекте Победителей, дом 9, уточнили в пресс-службе МЧС в официальном аккаунте в Твиттере.

Ликвидировать огонь спасателям удалось буквально за несколько минут: в 17.16 часов поступил звонок дежурному, а в 17.35 часов возгорание уже потушили.

Известно, что огнем повреждены две легковые машины, которые были припаркованы рядом друг с другом. К счастью, среди людей нет пострадавших. Причины возгорания еще не установлены.

К слову, это не единичный случай, когда в столице загорается припаркованный автомобиль. Не так давно в Минске буквально до остова сгорела легковушка на парковке рядом с банком. От огня сильно оплавились еще две машины, припаркованные по обе стороны от поврежденного авто.

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