2019-04-17T19:36:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Городокском районе сельчане сжигали мусор, а подожгли старинный костел

Храм был построен в конце XIX века
Надежда БУТОВИЧ
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Старый деревянный костел вспыхнул как спичка. Фото: МЧС.Старый деревянный костел вспыхнул как спичка. Фото: МЧС.
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ЧП произошло на Витебщине в среду, 17 апреля, информируют в пресс-службе Витебского областного УМЧС.

Пожар случился в деревне Ремни Городокского района. Местные жители позвонили спасателям около 13.20 часов. Сообщалось, что загорелось деревянное здание неиспользуемого костела Святых Апостолов Петра и Павла.

Прибывшим спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать пожар. Однако в огне успела сгореть кровля храма, повредились перекрытия потолка, стены.

Известно, что храм был построен в 1896 году, но последнее время, около тридцати лет, он не использовался по назначению.

Сгоревший храм в СМИ прозвали «белорусским Нотр-Дамом». Фото: МЧС.

Сгоревший храм в СМИ прозвали «белорусским Нотр-Дамом». Фото: МЧС.

В СМИ уже окрестили возгорание «белорусским Нотр-Дамом». А в Следственном комитет рассказали belta.by, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: сельчане жгли рядом мусор, пламя перекинулось на сухую траву и кусты – старый костел вспыхнул как спичка. Среди людей никто не пострадал.

Идет разбирательство.

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