2019-04-17T20:03:25+03:00
Минск
КП Беларусь

К Евроиграм в Минске появится больше 300 новых автобусов и 60 электробусов

Автопарк столицы уже начали обновлять
Надежда БУТОВИЧ
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Четыре сотни ТС пополнят городской транспорт столицы.Четыре сотни ТС пополнят городской транспорт столицы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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К концу мая этого года столичный автопарк пополнится почти 400 единицами транспортных средств, информирует belta.by со слов Олега Дзюбенко, первого зама гендиректора «Минсктранса».

– В 2019 году будет получено 328 новых автобусов и шесть десятков электробусов – дополнительно к полученному ранее городскому автотранспорту, – прокомментировал представитель ГП.

К слову, большая часть из названного числа авто- и электробусов уже поступила в распоряжение автобусных парков. А именно: 283 обычных автобуса и 31 на «электроходу» (три из данных электробусов – короткие).

– Поставленные ТС будут задействованы также во время Вторых Европейских игр, – пояснил Дзюбенко.

Напомним, что до начала Евроигр осталось два месяца. Соревнования пройдут на двенадцати спортивных площадках в столице. Расходы на проведения этого массового спортивного действа полностью легли на «плечи» Беларуси, и «Комсомолка» уже подсчитала бюджет Евроигр-2019.

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