2019-04-17T20:46:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пуховичском районе пьяный бесправник сбил женщину на пешеходном переходе, скрылся и сжег машину в лесу

Водителя задержали
Надежда БУТОВИЧ
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Нарушитель скрылся и сжег автомобиль, чтобы скрыть преступление. Фото: СК.Нарушитель скрылся и сжег автомобиль, чтобы скрыть преступление. Фото: СК.
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ДТП произошло рядом с деревней Хозянинки в Пуховичском районе 12 апреля, сообщает Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

Неизвестной водитель на 31 километре автотрассы М5 сбил 56-летнюю минчанку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Нарушитель скрылся сразу после аварии. А женщине помогли очевидцы, которые вызвали скорую помощь, и ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

К поискам злоумышленника подключились следователи. Вскоре водителя нашли, им оказался 40-летний местный сельчанин. Мужчина сел пьяным за руль своего «Ситроена», а когда сбил пешехода испугался и попытался «замести след». Он не только скрылся с места ДТП, но уехал в лес и там сжег собственное авто.

Задержали преступника дома, прокурором была выдана санкция на его арест и заключение под стражу. Известно, что у сельчанина ранее была судимость за пьяное вождение без прав. Данную легковушку он купил около полугода назад, ездил на транзитах, так же не имея водительского удостоверения.

Следственные действия продолжаются, назначен ряд экспертиз.

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