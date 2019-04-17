На Могилевщине фермер взял в аренду два комбайна и продал их в Россию. Во второй раз

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В Белыничском районе раскрыто мошенничество с сельхозтехникой, информируют в пресс-центре УВД Могилевского облисполкома.

В преступлении обвиняется фермер из Горок. Мужчина в 2017 году заключил с «Белыничским райагропромтехснабом» договор на субаренду двух зерноуборочных комбайнов «Полесье», находящихся в лизинге. А едва получив сельхозагрегаты во временное пользование, ушлый сельчанин продал их сторонним организациям.

– Белыничскому райагропромтехснабу причинен ущерб в крупном размере, – констатировал подполковник милиции Вячеслав Шкапцов, начотдела УБЭП УВД Могилевского облисполкома. – Сейчас определяется местонахождение комбайнов, есть основание предполагать, что они – в России.

Сообщается, что в 2018 году подозреваемого уже судили за аналогичное мошенничество с комбайном из Климовичей. Возбуждено уголовное дело, максимально фермеру грозит до 7 лет тюрьмы.