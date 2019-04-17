2019-04-17T21:54:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ратомке мужчина нашел на крыше дома тротил

Сверток со взрывчаткой, скорее всего, спрятал его дед
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Тротил времен ВОВ на крыше спрятал покойный дедушка-ветеран. Фото: УВД Минского облисполкома.Тротил времен ВОВ на крыше спрятал покойный дедушка-ветеран. Фото: УВД Минского облисполкома.
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 апреля, в дежурную службу милиции Ждановичей позвонили из Ратомки. 31-летний местный житель сообщил об обнаруженном взрывчатом веществе, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Сельчанин рассказал, что во время реконструкции крыши своего дома, он разбирал мусор и обнаружил подозрительный сверток, в котором оказались «брикетики» с тротилом.

На место оперативно выехали сотрудники Минского РУВД, райотделов СК и Госкомитета судмедэкспертиз, саперно-пиротехническая группа военной части 5448.

Обнаруженный боеприпас, как сообщают в милиции, был немаленький: 400-граммовая тротиловая шашка и остатки тротиловой шашки времен ВОВ – примерно 200 граммов.

Мужчина пояснил, что, скорее всего, тротил на крыше спрятал его покойный дедушка, ветеран войны.

Взрывчатку отправили на экспертизу, после которой ее уничтожат.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На Могилевщине фермер взял в аренду два комбайна и продал их в Россию. Во второй раз
В Пуховичском районе пьяный бесправник сбил женщину на пешеходном переходе, скрылся и сжег машину в лесу
К Евроиграм в Минске появится больше 300 новых автобусов и 60 электробусов
В Городокском районе сельчане сжигали мусор, а подожгли старинный костел
МЧС: На паркинге в ТРЦ «Галерея Минск» сгорели два авто
Трактор буксировал молоковоз и перевернулся в Костюковичском районе: пострадал тракторист
«С несчастной собаки срезали 5 кило шерсти!»
Въезд в чернобыльскую зону на Радуницу разрешат без пропусков
Нашли страуса, убежавшего из усадьбы в Минской области во время пожара
В Молодечно 15-летний подросток упал с крыши здания
Фотофакт: деревья в Калинковичах обрезали под пень
Милиция ищет пропавшую минчанку с ребенком
Дальнобойщик уволился, но не перестал заправляться за счет фирмы
Телефонный террорист заминировал «Радиоволну» в Гродно
«Минсктранс» рассказал, сколько должен стоить талон, чтобы окупался общественный транспорт
В Уручье пришла косуля: животное травмировано
23-летнего уклониста от призыва задержали в минском аэропорту
В Новогрудке горел цех по производству полуфабрикатов