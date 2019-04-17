В Ратомке мужчина нашел на крыше дома тротил

Сверток со взрывчаткой, скорее всего, спрятал его дед

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В понедельник, 15 апреля, в дежурную службу милиции Ждановичей позвонили из Ратомки. 31-летний местный житель сообщил об обнаруженном взрывчатом веществе, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Сельчанин рассказал, что во время реконструкции крыши своего дома, он разбирал мусор и обнаружил подозрительный сверток, в котором оказались «брикетики» с тротилом.

На место оперативно выехали сотрудники Минского РУВД, райотделов СК и Госкомитета судмедэкспертиз, саперно-пиротехническая группа военной части 5448.

Обнаруженный боеприпас, как сообщают в милиции, был немаленький: 400-граммовая тротиловая шашка и остатки тротиловой шашки времен ВОВ – примерно 200 граммов.

Мужчина пояснил, что, скорее всего, тротил на крыше спрятал его покойный дедушка, ветеран войны.

Взрывчатку отправили на экспертизу, после которой ее уничтожат.