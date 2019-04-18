БГУ поднялся на 70 позиций в мировом рейтинге. Сейчас вуз на 630-м месте

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В мировой рейтинг Round University Rankings вошли два белорусских вуза - БГУ и Республиканский институт высшей школы. БГУ и раньше был в этом рейтинге, но в 2019 году он повысил свои позиции - сейчас 630-я позиция, а в прошлом году была 706-я.

Республиканский институт высшей школы в прошлом году занимал 731-е место, сейчас 741-й, - передает belta.by. Возглавили рейтинг Гарвардский университет, Калифорнийский технологический институт и Имперский колледж Лондона.

Рейтинг составляется по 4 направлениям измерения: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.