«Кто будет работать, если его задержат?» Папа два года насиловал дочек, об этом знала мама девочек

Женщина не просто знала о происходящем, но и снимала все на видео

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В Минске задержали 40-летнего безработного мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над дочками. Старшей - 15 лет, младшей -12. Информация о том, что девочки подвергаются насилию, поступила от директора школы. Такие подозрения появились после школьного анкетирования. А когда психолог побеседовала с одной из девочек, она подтвердила, что и она, и ее младшая сестра уже два года подвергаются сексуальному насилию.

- Сначала мужчина всячески отрицал свою причастность к совершению противоправных действий в отношении девочек, но его жена во время опроса пояснила правоохранителям: около двух лет назад супруг в разговоре с ней упоминал, что трогал за половые органы их старшую дочь и получал от этого сексуальное удовлетворение, - говорят в милиции.

Тогда отец признался, что действительно вступал в интимные отношения с дочками. Это происходило дома и в лесополосе на территории Минского района.

По версии мужчины, мама девочек знала обо всем происходящем, но не собиралась никому сообщать об этом. А кроме этого, помогала мужу снимать порноролики с участием дочек.

Женщина была против задержания мужа и переживала, что некому будет работать на приусадебном участке, если его задержат. Возбуждено уголовное дело.

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