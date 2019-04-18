В Бресте МАЗ столкнулся с поездом

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ДТП произошло 18 апреля около 8.20 утра в районе Кобринского путепровода, под которым проходят железнодорожные пути. Сам путепровод сейчас на реконструкции. Для проезда техники на стройплощадку организован временный переезд.

По предварительной информации, в дизель врезался МАЗ с 41-летним водителем за рулем. У грузовика после удара смята кабина, сам водитель и пассажиры дизель-поезда не пострадали.

Обстоятельства происшествия выясняет ГАИ.

Реконструкция Кобринского путепровода, который связывает восточную и западную части города, должна закончиться в мае. Его расширили и оборудовали подземным пешеходным переходом. Проект был запущен в рамках подготовки Бреста к 1000-летию. Во время реконструкции движение автомобилей по мосту, а также поездов под ним не прекращалось.