В Рогачеве школьница попала под поезд. Девушку не спасли

Десятиклассница была в наушниках и не заметила приближающийся поезд

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Случилось это вечером 17 апреля. На станции Рогачев машинист попытался затормозить, но столкновение все равно произошло.

- Около 17.30 под товарняк Могилев - Калинковичи попала 15-летняя местная жительница,- пишет belta.by.

По данным Следственного комитета, школьница была в наушниках и увлечена телефоном. Поэтому не заметила товарный поезд и не услышала сигнал. Девушку отбросило на платформу. Школьницу привезли в больницу, но спасти ее не удалось: около 21.00 девушка скончалась.

С начала года на железной дороге в Беларуси зафиксировано 29 несчастных случаев, в результате которых погибли 22 человека.