КП Беларусь
Ногой по голове. В Барановичах женщина избила милиционера
Ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет
29-летнюю женщину задержали. Заведено уголовное делоФото: Святослав ЗОРКИЙ
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16 апреля в милицию позвонили из барановичской больницы. Туда забрали местного жителя с травмами. Мужчина рассказал, что выпивал со знакомыми, а те его избили.
В больницу приехала милиция. В это время в больнице была еще одна участница застолья. Когда женщина увидела милиционера, ударила его ногой по голове и по ноге.
- Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении дебоширки возбуждено уголовное дело по ст. 364, - передает belta.by.