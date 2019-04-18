Клиенты МТБанка неделю не смогут пользоваться интернет-банкингом и терминалами самообслуживания

А также с 18.00 4 мая до полуночи 9 мая могут возникнуть проблемы с мобильным банкингом и при оплате услуг в банкоматах и на почте

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Читатели «Комсомолки» получили сообщение от МТБанка, в котором говорится, что некоторые услуги будут недоступны почти неделю.

- Уважаемый клиент, с 18.00 04.05.2019 по 10.05.2019 МТБанк будет проводить технические работы по обновлению программного обеспечения, - говорится в сообщении. - Будет недоступен Интернет-банк (new.mybank.by и mybank.by) и Мобильный банк, операции в терминалах самообслуживания, оплата услуг и мини-выписки в банкоматах, USSD-банкинг, а также операции по картам банка в устройствах и отделениях РУП «Белпочта»

В сообщении извиняются за неудобства и рекомендуют оплатить все до 4 мая. Информация о технических работах размещена и на сайте банка.

- Мы переходим на новую платформу автоматизации банковской деятельности и сделаем все, чтобы для наших клиентов этот процесс прошел без серьезных неудобств, - объясняют причину технических неполадок.