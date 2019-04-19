Александр Лукашенко: «На нас навешивали ярлыки, но мы создали страну для жизни»

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко традиционно обратился к белорусам. В этом году обращение проходит в Овальном зале после ремонта.

- В этих стенах была разработана и принята Конституция нашей страны. Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад,- сказал президент. - Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. Порой, а то и частенько, на нас навешивали ярлыки. Но через тернии санкций мы создали Беларусь - страну для жизни человека.

Президент затронул военную тему.

- Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивание границ заставляет нас ценить территориальную целостность. Наша история началась тысячу лет назад, но она бы могла закончиться в 40-е годы прошлого века, если бы не героизм нашего народа.