2019-04-19T10:45:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «На нас навешивали ярлыки, но мы создали страну для жизни»

Президент обращается с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Настасья КОРСАК
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Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народуАлександр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Александр Лукашенко традиционно обратился к белорусам. В этом году обращение проходит в Овальном зале после ремонта.

- В этих стенах была разработана и принята Конституция нашей страны. Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад,- сказал президент. - Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. Порой, а то и частенько, на нас навешивали ярлыки. Но через тернии санкций мы создали Беларусь - страну для жизни человека.

Президент затронул военную тему.

- Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивание границ заставляет нас ценить территориальную целостность. Наша история началась тысячу лет назад, но она бы могла закончиться в 40-е годы прошлого века, если бы не героизм нашего народа.

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