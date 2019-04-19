Александр Лукашенко: «Призывы к малому и среднему бизнесу иногда приводят к торбешникам и мешочникам!»

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Александр Лукашенко затронул тему малого и среднего бизнеса.

- Мы предоставили условия и для развития и малого, и среднего бизнеса. Дело за ними - действуйте. Но помните, что вокруг наших гигантов вам всегда найдется работа. Этим мы решим основные задачи - создание новых рабочих мест и импортозамещение.

Президент объяснил, почему обращает на эту тему особое внимание.

- Потому что в обществе последнее время мы только и слышим «малый и средний бизнес, малый и средний бизнес»... Но давайте не будем греха таить. Во что иногда превращаются наши призывы к малому и среднему бизнесу? К торбешникам и мешочникам, как часто в народе говорят. Нам эта перспектива нужна? Если нам кто-то подбрасывает мысль о том, что пусть мелкота работает, и мы забываем о крупных товаропроизводителях... Давайте не будем забывать, кто приносит нам славу и богатство.