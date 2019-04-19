Александр Лукашенко: «Рост пенсий должен быть и в 2019 году»

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- Надо помнить, что от зарплаты, тех, кто работает, зависит благосостояние людей старшего возраста. Для большинства из них пенсия – это единственный источник дохода. В 2018 году трижды увеличили пенсию - ее рост должен быть в 2019 году. Поручаю правительству не откладывая подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40, как это принято во всем мире. И самое главное – наши пенсионеры порой уходят в хорошем здравии из творческой профессии на пенсию. Надо дать им возможность работать: пусть работают, это опытные талантливые законопослушные люди. Этот человек до 75, а некоторые и до 80 - в здравом уме, - заявил президент.