Александр Лукашенко о людях с инвалидностью: « На побережье строить особняки деньги есть, а помочь инвалиду – нет. Передайте их на содержание»

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- Правительство, местные органы власти, частный бизнес – всегда должны помнить, что у нас есть еще одна категория граждан, которая желает активно работать не смотря на трудности со здоровьем. Это люди, имеющие инвалидность, с ограниченными возможностями. Основные задачи здесь две: создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу этому человек. Я бы назвал еще третью: желание нашего чиновничества поддержать таких людей. Я уверен, если бы представители исполкомов видели этих людей с ограниченными возможностями и болели за них, как за своих детей, они все были бы трудоустроены и нормально жили. Поэтому распределите всех с ограниченными возможностями людей и передайте их , чтобы они в конце концов их содержали. Надо пошевелиться – не бедные. На побережье, на взморье деньги есть особняки строить, а помочь инвалиду – нет. Сам таким будешь, возможно, - заявил президент.

Лукашенко также отметил, что не под каким предлогом недопустимо снижения уровня занятости население или сокращение рабочих мест. А все, кто их создает, наоборот, получат поддержку.