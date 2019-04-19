2019-04-19T11:51:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко о людях с инвалидностью: « На побережье строить особняки деньги есть, а помочь инвалиду – нет. Передайте их на содержание»

Президент обращается с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Эвика ОТТО
Поделиться:
Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: БелТААлександр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

- Правительство, местные органы власти, частный бизнес – всегда должны помнить, что у нас есть еще одна категория граждан, которая желает активно работать не смотря на трудности со здоровьем. Это люди, имеющие инвалидность, с ограниченными возможностями. Основные задачи здесь две: создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу этому человек. Я бы назвал еще третью: желание нашего чиновничества поддержать таких людей. Я уверен, если бы представители исполкомов видели этих людей с ограниченными возможностями и болели за них, как за своих детей, они все были бы трудоустроены и нормально жили. Поэтому распределите всех с ограниченными возможностями людей и передайте их , чтобы они в конце концов их содержали. Надо пошевелиться – не бедные. На побережье, на взморье деньги есть особняки строить, а помочь инвалиду – нет. Сам таким будешь, возможно, - заявил президент.

Лукашенко также отметил, что не под каким предлогом недопустимо снижения уровня занятости население или сокращение рабочих мест. А все, кто их создает, наоборот, получат поддержку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко о развитии регионов: « Даю два года, чтобы привести в порядок города на примере Орши»
Лукашенко: Тот, кто посмеет уничтожить Беларусь - будет проклят нашим белорусским народом
Александр Лукашенко о введении в школах начальников по безопасности: «Вы больные? Где вы деньги возьмете?»
Лукашенко: Гражданское общество должно шевелиться, не только плакаться, что где-то кресты снесли
Лукашенко о построение IT-страны: «Это будущее нашего государства, не обладающего огромными запасами углеводородов»
Лукашенко: Тому, кто не любит встречаться с людьми, проводить эти нудные, долгие приемы - во власти делать нечего
Лукашенко призвал активнее озеленять города: Обленели мы, белорусы!
Александр Лукашенко о зарплатах бюджетников: «Воспитатель не может заработать на стороне - почистить обувь или машину отремонтировать»
Умер знаменитый тренер по спортивной гимнастикее Ренальд Кныш
Лукашенко о языках: Если кто-то хочет потерять разум - он потеряет русский язык, если хочет потерять сердце - потеряет белорусский язык
Александр Лукашенко: «Рост пенсий должен быть и в 2019 году»
Александр Лукашенко: «Почему не можем по нормальным ценам накормить народ? Заигрались в демократию в экономике!»
Александр Лукашенко: «Призывы к малому и среднему бизнесу иногда приводят к торбешникам и мешочникам!»
Александр Лукашенко: «На нас навешивали ярлыки, но мы создали страну для жизни»
В Миорах в бане случился пожар
Семья из Белостока приезжала «на закупы» и воровала одежду
Пожарный извещатель помог спасти жизнь жителю Жодино