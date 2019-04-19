Александр Лукашенко о введении в школах начальников по безопасности: «Вы больные? Где вы деньги возьмете?»

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Александр Лукашенко высказал о ситуации в образовании. Он отметил, что в Турции оценили белорусскую систему.

- Турция - огромная страна, 82 миллиона человек население. И президент увидел в нашем образовании зерно, которое ему надо. А мы часто говорим, что надо что-то убрать и что-то внедрить. Это можно сделать. Но важная роль педагога. Это всегда будет актуально в нашем обществе. В этом заслуга нашей системы. Каждый педагог должен быть и психологом, и идеологом. Связи с событиями в Столбцах… Как говорят в народе, петух клюнул в одно место – зашевелились. И министр, и все. Мол, надо ввести начальника по безопасности, заместителя директора по безопасности. Запрудить все психологами. Вы больные? Где вы деньги возьмете? И надо ли это вообще? Нас учили быть психологом. Это моя обязанность важнейшая (как учителя) быть психологом. Какие еще отдельные психологи?

Президент отметил: когда есть отдельная должность психолога, некоторые учителя дистанцируются от этой сферы.

- Скоро и в вузах, наверное, уберут дисциплину «психология». А ведь это наиважнейшее. Все – в голове человека. Зачем в школе психологи, когда первый психолог – директор, классный руководитель – психолог. Какие еще психологи? Какие начальники по безопасности? Пришел в школу – отработаю. Классный руководитель – в коридоре, в классе, на улице посмотри. Так еще введем начальников по безопасности, они будут получать деньги. Где мы возьмем деньги? Наверное, от учителей заберем. Все остальные отстраняться от этого дела, раз есть начальник по безопасности. Он разве один обеспечит безопасность? Это наша недисциплинированность и разболтанность в школе. Не надо пожар тушить бензином. И это вам указание, а не критика. Если не можете сами додуматься, так советуйтесь.

Также президент рассказал о новом поколении школьников:

- Мало дать знания. Надо вырастить гражданина, патриота, научить его мыслить, выражать свое мнение. Начинать надо с раннего возраста. К окончанию школы это должен быть здоровый, всестороннее развитый, готовый к взрослой жизни молодой человек, способный отвечать за себя и свою будущую семью. За 20-30 лет планета и люди изменились. Сегодня в 10 классе ученик – это тот, кем были мы, когда начинали работать. За интернет, СМИ подняли человека намного вышел. Произошел космический рывок. Не надо думать по-старому, что в школе он еще ребенок. Он уже гражданин нашей страны, какими мы были после вуза, начиная работать.

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