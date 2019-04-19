Лукашенко о построение IT-страны: «Это будущее нашего государства, не обладающего огромными запасами углеводородов»

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- Мы создали Парк высоких технологий, и он объективно стал одним из тех образцов, которые характеризуют современную Беларусь для всего мира. Выработанный курс на построение IT-страны не изменен. Это действительно будущее нашего государства, не обладающего огромными запасами углеводородов. Государство заинтересовано в том, чтобы Парк активно развивался, и нам приезжали лучшие специалисты, самые умные и талантливые люди из этой сферы из Украины, России, Запада, Америки, Индии. И мы их приветствуем! Для них мы создает идеальные условия и будем это делать постоянно. Убежден, что им будем не только комфортно работать, но и жить в нашей стране. Главное – не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Возможности, способности и разработки Парка должны работать в Беларуси и на Беларусь. Однако мы понимаем, что искусственный интеллект никогда не заменит человека… Человеческий труд всегда будет востребован, потому что человек – уникален, он обладает сознанием. К этому пониманию мы пришли в дебатах с айтишниками, - рассказал президент.