Александр Лукашенко 19 апреля обратится с посланием белорусскому народу и Национальному собранию

Президент обратится к народу и парламенту. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Трансляция по национальным телеканалам и радио начнется в 10.30

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Ежегодное выступление президента Беларуси перед народом и парламентом состоится в Овальном зале Дома правительства.

На мероприятие приглашены члены правительства, должностные лица, руководители органов госуправления, крупных предприятий, ректоры вузов, директоры банков, дипломаты, журналисты, в том числе из регионов. А также депутаты прошлых созывов, курсанты и студенты, представители общественных объединений - союза женщин, ветеранской организации, «Белой Руси».

В послании президент обозначит акценты социального и экономического развития страны сегодня, а также выскажется по поводу вопросов, которые поступили главе государства перед «Большим разговором».

Трансляция послания начнется 19 апреля в 10.30 на Первом национальном канале Белорусского радио и на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24». В вечернем эфире покажут телеверсию послания, пишет belta.by.