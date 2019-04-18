В Литве родилась девочка с 4 промилле алкоголя в крови

Когда маму ребенка привезли в больницу, женщина была пьяна

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Медики говорят, что это уникальный случай: в Клайпедской университетской больнице врачи зафиксировали у новорожденной девочки четыре промилле алкоголя. Даже для взрослого человека такие цифры - это тяжелое опьянение.

- 35-летнюю мать девочки в состоянии алкогольного опьянения привезли в Клайпеду из другого города без документов, - говорится на сайте «Евроньюс».

У матери ребенка диагностировали различные заболевания. Вероятно, связанные с длительным употреблением алкоголя. А у девочки - признаки инфекции. Чтобы вывести из организма ребенка алкоголь, потребуется несколько недель. Врачи сообщили о случившемся в Службу по защите прав ребенка.