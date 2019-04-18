Сел в служебную семерку и пропал. В Вороновском районе ищут председателя сельсовета

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Во вторник 16 апреля председатель Жирмунского сельсовета Мечислав Швед был на работе. После 11 часов сел в служебный автомобиль ВАЗ-2107 белого цвета и уехал. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас его мобильный телефон недоступен. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заходил в продуктовый магазин в агрогородке Жирмуны, купил две пачки сигарет, а потом снова сел в машину и направился в сторону городского поселка Вороново.

Мужчина не злоупотребляет алкоголем и не курит, последние годы у него были проблемы с сердцем.

Приметы: на вид около 60-65 лет, рост около 165-170 см, плотного телосложения, волос коричневого цвета с пробором на правую сторону, лицо светлое, глаза темные.

Особые приметы: крашеные волосы.

Был одет: куртка из кожзаменителя коричневого цвета с черным воротником, брюки темного цвета, туфли черные без шнуровки, рубашка темно-синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении гражданина Шведа Мечислава Брониславовича, позвоните по телефонам 8 (044) 767-23-62 либо 102.