Каждому седьмому сельскому школьнику нужны очки

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В Витебской области стартовала программа «Я вижу!», в рамках которой мобильные бригады офтальмологов проверят зрение у 14 000 сельских школьников. По 19 районам Витебщины проедут два автомобиля, оснащенные портативным оборудованием. Это совместный проект Белорусского детского фонда и компании velcom | A1.

-Детям, у которых выявлены проблемы со зрением, выписываются рецепты на очки или необходимые медикаменты, при необходимости их направляют в Витебский областной детский клинический центр для углубленной диагностики и лечения, - рассказали организаторы.

Витебщина – четвертый регион, где начинает работу проект. В Могилевской, Гомельской и Брестской областях до этого различные патологии врачи мобильных бригад выявили у каждого третьего сельского школьника. В Витебской области с 11 марта уже осмотрено 1413 детей. Проблемы со зрением у 37,6 процента, а каждому седьмому из осмотренных детей нужны очки.