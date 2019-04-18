2019-04-18T16:27:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Белостоке задержали семейную пару из Беларуси. Три месяца они воровали вещи из магазинов

Всего белорусы украли вещей на 800 долларов
Настасья КОРСАК
Поделиться:
28-летние супругов задержали в торговом центре28-летние супругов задержали в торговом центреФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В апреле польская милиция задержала пару белорусов, которые во время очередного шоп-тура в торговом центре не расплатились за купленные вещи. Оказалось, что это была не первая попытка уйти из магазина не расплатившись. Воровали одежду в польских магазинах 28-летние мужчина и женщина с января этого года. Об этом сообщает милиция Белостока. Стоимость украденных вещей - около 3000 злотых или 800 долларов. Сейчас молодых людей будут судить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24