В Белостоке задержали семейную пару из Беларуси. Три месяца они воровали вещи из магазинов

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В апреле польская милиция задержала пару белорусов, которые во время очередного шоп-тура в торговом центре не расплатились за купленные вещи. Оказалось, что это была не первая попытка уйти из магазина не расплатившись. Воровали одежду в польских магазинах 28-летние мужчина и женщина с января этого года. Об этом сообщает милиция Белостока. Стоимость украденных вещей - около 3000 злотых или 800 долларов. Сейчас молодых людей будут судить.