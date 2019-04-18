Макей о Куропатах: «Мы собрали представителей дипмиссии и разъяснили им некоторые моменты»

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В белорусском МИДе 17 апреля собирались представители дипломатических миссий, аккредитованных в республике, чтобы услышать обо всех обстоятельствах при благоустройстве Куропат. О встрече, которая состоялась по инициативе белорусского дипведомства, belta.by проинформировали в МИДе.

– Встреча состоялась для того, чтобы исключить домыслы и неправильные ассоциации, – пояснил журналистам Владимир Макей. – В итоге мы разъяснили дипломатам некоторые моменты.

Таким образом, представители дипкорпуса услышали официальную информацию, связанную с работами по благоустройству территории в Куропатах.

– Место станет мемориалом и его необходимо благоустроить. Исходя из нормальной общечеловеческой логики, оправдано, чтобы Куропаты стали местом, куда могли бы прийти те, кто хочет поклониться и отдать дань памяти тем, кто там был расстрелян и погребен, – прокомментировал руководитель дипломатического ведомства.

Была также подчеркнута важность соблюдения в историко-культурном комплексе всех законодательных требований.