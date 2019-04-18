Задержаны воры, которые унесли из богатого дома в Дзержинске сейф с золотыми слитками и царскими монетами

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Правоохранители задержали троих мужчин, которые подозреваются в серии краж, совершенных в Дзержинском районе и окрестностях Минска, сообщают в пресс-службе МВД.

Фигуранты, два 44-летних и один 37-летний мужчины, отсчитывают свой воровской «стаж» с декабря 2018 года. Тогда они украли в Дзержинске прямо из дома сейф с ценностями: золотыми слитками, царскими монетами, ювелирными изделиями и валютой на сумму превышающую 100 тысяч рублей. Сейф подельники в ту же ночь вывезли за пределы страны, сбыли украденное в Москве.

Оставшись безнаказанными преступники продолжили криминальную деятельность. Они колесили по окрестностям Дзержинска и Минска, высматривая богатые дома и коттеджи. Выбрав жертву, устраивали за жильем слежку и, как только хозяева отлучались из дома, воры проникали внутрь, «отжимая» стеклопакеты. Воровали исключительно наличности или драгоценности.

Таким способом, например, они в январе 2019 года в Фаниполе украли 50 ювелирных изделий на сумму примерно 35 тысяч рублей. Тогда же они попал в разработку оперативников.

Сейчас воры задержаны, возбуждено уголовное дело, им грозит максимально по 12 лет тюрьмы. Известно, что у всех из них были ранее судимости по разным статьям: от экономических преступлений и мошенничества до неуплаты алиментов. У одного из преступников когда-то был свой бизнес. Награбленное они тратили на личные нужды, а также купили на эти деньги машины подороже.