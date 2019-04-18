2019-04-18T19:31:41+03:00
Политика
КП Беларусь

Посольство Финляндии открыло новый офис в Минске

На торжественной церемонии обсудили взаимодействие двух стран
Надежда БУТОВИЧ
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В центре фото слева направо: Олег Кравченко, замминистра иностранных дел Беларуси, и Маркку Кейнянен, заместитель госсекретаря по внешним экономическим связям МИДа Финляндии. Фото: МИД.В центре фото слева направо: Олег Кравченко, замминистра иностранных дел Беларуси, и Маркку Кейнянен, заместитель госсекретаря по внешним экономическим связям МИДа Финляндии. Фото: МИД.
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У посольства Финляндии в четверг, 18 апреля, открылся новый офис в белорусской столице, сообщают в пресс-службе МИДа.

На церемонии открытия офиса отделения посольства Финляндии присутствовал замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, который в своей речи особо отметил дружеский и активный характер диалогов между двумя странами.

– У Беларуси с Финляндией совпадают интересы во многих направлениях как двухстороннего, так и многостороннего сотрудничества, а также в вопросе безопасности в Европе, – подчеркнул замминистра.

В разговоре Кравченко с заместителем госсекретаря по внешним экономическим связям МИДа Финляндии Маркку Кейняненом оба дипломата говорили о двустороннем экономическом сотрудничестве, а также подняли вопрос вступления Беларуси в ВТО.

Не преминули заместители глав дипмиссий и, учитывая предстоящее во второй половине 2019 года председательство Финляндии в Совете ЕС, обратить внимание на взаимодействие по линии Беларусь – ЕС, а также мероприятия, посвященные десятилетию Восточного партнерства.

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