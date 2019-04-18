22-летний завфермой украл 600 килограммов калийных удобрений в Белыничском районе

Мешки с удобрениями были спрятаны недалеко от склада в лесу. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

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Обеспечивая сохранность имущества предприятий АПК в Могилевской области, сотрудники БЭП предотвратили крупное хищение , информируют в пресс-службе УВД областного исполкома.

В Белыничском районе во вторник, 16 апреля, оперативники задержали 22-летнего сельчанина, который примерно в 01.00 часов со склада местного агрохозяйства вынес 10 мешков хлористого калия. Общий вес украденных злоумышленником удобрений составил 600 килограммов. Похищенные удобрения были спрятаны недалеко от склада прямо в лесу. Далее ушлый сельчанин планировал их реализовать фермерам или другим покупателям.

Сообщается, что грабителем оказался заведующий местной фермой, молодой человек проживает и работает в той же деревне, где находится склад сельхозпредприятия. Сейчас идет проверка, после которой дело будет передано для правовой оценки.

Украденные удобрения вернули хозяйству.