Видеофакт: Украинец спрятал более 20 килограммов янтаря в пороге Citroen и попробовал провезти их через белорусскую границу

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Об обнаружении крупного нелегального груза таможенниками пропускного пункта «Бенякони», информируют в Государственном таможенном комитете.

Тайники с 23 килограммами ценного «солнечного камня» были устроены в порогах автомобиля «Ситроен C4». Нелегальный груз на своем авто вез 43-летний гражданин Украины. Мужчина собирался провезти необработанный янтарь через белорусскую госграницу в Литву.

Как рассказали в таможенных органах найти скрытый янтарь удалось благодаря инспекционно-досмотровому комплексу, куда была направлена легковушка на доппроверку. Из тайников, устроенных в днище «Ситроена», было извлечено 19 тканевых узелков с разными по весу и цвету камнями.

Мужчина спрятал необработанный янтарь в тайниках в днище авто. Фото: grt.customs.gov.by.

Напомним, вывоз янтаря с территории ЕАЭС физлицами в качестве товара для личного пользования категорически запрещен. Предварительно стоимость нелегального груза оценена в 12 тысяч рублей. И янтарь, и автомобиль у украинца изъяли. Начат административный процесс.