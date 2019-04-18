2019-04-18T20:35:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт: Украинец спрятал более 20 килограммов янтаря в пороге Citroen и попробовал провезти их через белорусскую границу

Необработанный янтарь должен был попасть в ЕС
Надежда БУТОВИЧ
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Украинец собирался перевезти янтарь в Литву. Фото: grt.customs.gov.by.Украинец собирался перевезти янтарь в Литву. Фото: grt.customs.gov.by.
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Об обнаружении крупного нелегального груза таможенниками пропускного пункта «Бенякони», информируют в Государственном таможенном комитете.

Тайники с 23 килограммами ценного «солнечного камня» были устроены в порогах автомобиля «Ситроен C4». Нелегальный груз на своем авто вез 43-летний гражданин Украины. Мужчина собирался провезти необработанный янтарь через белорусскую госграницу в Литву.

Как рассказали в таможенных органах найти скрытый янтарь удалось благодаря инспекционно-досмотровому комплексу, куда была направлена легковушка на доппроверку. Из тайников, устроенных в днище «Ситроена», было извлечено 19 тканевых узелков с разными по весу и цвету камнями.

Мужчина спрятал необработанный янтарь в тайниках в днище авто. Фото: grt.customs.gov.by.

Мужчина спрятал необработанный янтарь в тайниках в днище авто. Фото: grt.customs.gov.by.

Напомним, вывоз янтаря с территории ЕАЭС физлицами в качестве товара для личного пользования категорически запрещен. Предварительно стоимость нелегального груза оценена в 12 тысяч рублей. И янтарь, и автомобиль у украинца изъяли. Начат административный процесс.

В порогах автомобиля гродненские таможенники обнаружили более 23 кг необработанного янтаря.

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