2019-04-18T21:00:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Госинспекция: За 70 килограммов рыбы браконьеры заплатят более $15 тысяч

Нелегалов-сетевиков задержали в Калинковичском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Браконьеры выловили сетями более 200 особей нерестящейся рыбы. Фото: gosinspekciya.gov.by.Браконьеры выловили сетями более 200 особей нерестящейся рыбы. Фото: gosinspekciya.gov.by.
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В пойменном водоеме Припяти рядом с деревней Михновичи на территории Калинковичского района мозырские госинспекторы задержали трех браконьеров-сетевиков, информируют в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Нелегалы к моменту задержания вытащили крупный улов – 216 рыб общим весом около 70 килограммов. Для этого они установили под водой семь сетей длинною около 600 метров.

Браконьерами, уточняют в Госинспекции, оказались приезжие – жители Светлогорска. Теперь «залетным» рыбакам-нелегалам грозит штраф по тройной таксе, так как рыбу на Припяти они вздумали таскать в момент нереста. Причиненный ущерб составил 34 тысячи белорусских рублей.

На Гомельщине с начала весны это уже 12 уголовное дело, возбужденное по обвинению в нелегальном рыболовстве. Среди других регионов страны эта область в лидерах, так как здесь много водных ресурсов.

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