2019-04-18T21:26:37+03:00
Общество
КП Беларусь

«Рыцарь с мечом, цветки льна и голубой флаг»: Лукашенко утвердил герб и флаг Могилевского района

Геральдика региона принята для сохранения его истории
Надежда БУТОВИЧ
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У Могилевского района появились свои герб и флаг. Фото: belta.by.У Могилевского района появились свои герб и флаг. Фото: belta.by.
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Геральдические символы Могилевского района в четверг, 18 апреля, утвердил глава государства, информируют о событии в пресс-службе белорусского президента.

Для этого Александром Лукашенко был подписан соответствующий указ №150, утверждающий официальную геральдику региона. Таким образом Могилевский район обрел собственные уникальные герб и флаг.

Символика подчеркивает, главным образом историчность данной территории области, делает упор на особенностях.

Так герб исполнен в виде варяжского щита, пересеченного по диагонали двумя волнообразными линиями – серебристой и зеленой полосами. Слева от «волн» – фигура рыцаря по пояс: в поднятой над головой руке он держит меч. В нижнем поле щита – изображены три небесно-голубых цветка льна.

Таким же небесно-голубым будет и цвет флага Могилевского района, в центре которого разместится вышеописанный герб района.

– Геральдические символы Могилевского района учреждены с целью сохранения и развития исторических традиций региона, – пояснили в пресс-службе белорусского лидера.

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