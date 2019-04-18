Подросток попал в ДТП на отцовской Audi, угнал вторую такую же, чтобы заменить детали, но и ее разбил

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Неприятный инцидент произошел в Городокском районе, информируют о двойном автоугоне в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

17-летний молодой человек решил вечером тайком покататься на отцовской «Ауди». В поездку по окрестностям он пригласил своего сверстника. Но обычной ездой молодой человек не ограничился – устроил гонки и врезался в придорожный знак.

Увидев, что дверь отцовской иномарки сильно повреждена подросток стал думать, как исправить ситуацию. А, заметив, на парковке такой же автомобиль, не придумал ничего лучше, чем угнать и его, подошел ключ. На второй угнанной «Ауди» молодые люди снова принялись гонять по Городокскому району и – новая авария, у машины отвалилось колесо.

Домой в родную деревню парни вернулись на разбитой машине отца, вторую легковушку бросили на месте аварии. Несмотря на это угонщиков вскоре вычислили. Против обоих возбуждены уголовные дела по обвинению в угоне ТС. Также на нарушителей составлены протоколы в ГАИ: за вождение без водительского удостоверения и несоблюдение ПДД.