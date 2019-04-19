Серийные квартирные воры сыпали шелуху от семечек на коврики перед дверью квартир, которые собирались обокрасть

Этих людей поймали с поличным, когда они забрались в чужую квартиру. Фото: УВД.

В Витебске поймали россиянина с обрезом и белоруса, они обокрали пять квартир

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Если на коврике около вашей квартиры кто-то рассыпал шелуху от семечек, бросил пару спичек или прилепил ниточку к входной двери, вполне возможно, что вас хотя обокрасть. Именно такие «маячки» использовали двое преступников, которые промышляли квартирными кражами в Витебске.

48-летнего россиянина и 40-летнего жителя Витебска поймали с поличным, когда они потрошили квартиру в одном из домов по улице Петруся Бровки. Задерживали криминальный дуэт сотрудники ГУБОПиК по Витебской области и ОМОН. Оказалось, что квартирные кражи у криминальной парочки поставлены на поток: правоохранительным органам уже известно о пяти аналогичных преступлениях, к которым они причастны.

Воры действовали профессионально: у них нашли набор отмычек, радиостанции, перчатки, магнитную крошку (крошкой злоумышленники посыпали пластины магнитных замков на дверях в подъезды, и они открывались). Нашли и многое из похищенного – компьютерную технику, ключи от автомобиля, ювелирные изделия. У россиянина обнаружили и оружие – обрез охотничьего ружья.

-Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Беларуси, фигуранты арестованы. По факту изъятия у гражданина РФ обреза ружья решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.295 УК РБ, - рассказали в 7-м управлении (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.

Оба задержанных – неработающие, россиянин был неоднократно судим. В «лихие девяностые» в Иркутской области он совершил несколько вооруженных разбоев.

За квартирами, которые собирались обокрасть, воры долго наблюдали, выясняли, сколько человек живет в квартире, есть ли там охранная сигнализация, какие особенности имеют входные двери и замки. Изучали режим дня каждого из жильцов и определяли периоды времени, когда никого не бывает дома. Для этого и использовали маячки – шелуху семечек, нитки, спички. В начале апреля криминальная схема дала сбой. Воры проникли в квартиру по улице Пролетарской и уже упаковали добычу, но тут неожиданно вернулись домой хозяева. Тогда преступники сумели сбежать, но через несколько дней их задержали.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают, были ли у криминального дуэта соучастники и наводчики, было ли использовано найденное у россиянина оружие при совершении более тяжких преступлений, причастны ли задержанные к другим квартирным кражам.

Если вы что-то знаете о противоправной деятельности этих людей, звоните в управление по Витебской области ГУБОПиК МВД Республики Беларусь по телефонам 8-0212-66-50-44 и 8-029 518-50-63.