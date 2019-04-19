2019-04-19T08:58:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожарный извещатель помог спасти жизнь жителю Жодино

Сигнал услышал прохожий
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Мужчина забыл кастрюлю на плите.Мужчина забыл кастрюлю на плите.
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Пожар произошел 18 апреля в одной из многоэтажек Жодино. Сообщение в МЧС поступило от прохожего около 23 часов. Мужчина выгуливал собаку и услышал сигнал автономного пожарного извещателя. А на 9 этаже видел в окнах квартиры зарево.

Спасатели немедленно выехали на место и обнаружили пожар на девятом этаже. В квартире находился 64-летний хозяин.

- Мужчина на момент загорания был дома один, почувствовал себя плохо, самостоятельно подняться с дивана и покинуть квартиру не смог, - комментируют в пресс-службе МЧС.

Мужчину врачи скорой помощи доставили в больницу. Пожарные ликвидировали пожар, эвакуация жильцов не потребовалось. Предположительно, причиной пожара могла стать забытая на газовой плите еда.

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