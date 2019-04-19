2019-04-19T10:26:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Семья из Белостока приезжала «на закупы» и воровала одежду

Их теперь ждет суд
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: bialystok.policja.gov.plФото: bialystok.policja.gov.pl
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Семейную пару 28-летних белорусов задержала польская полиция. Их подозревают в серии краж в одной из торговых галерей Белостока.

Воришек польские полицейские активно разыскивали. И наконец они попались. Оказалось, что это белорусы, которые постоянно живут в Беларуси, но приезжают в Польшу за покупками. Практически в каждый свой приезд они выносили из магазинов что-то из одежды.

По предварительным подсчетам, они наворовали одежды на 3 тысячи злотых - это примерно 800 долларов.

- Им предъявили обвинение, а теперь их дальнейшей судьбой займется суд, - комментируют в полиции Белостока.

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