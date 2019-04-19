Семья из Белостока приезжала «на закупы» и воровала одежду

Изменить размер текста: A A

Семейную пару 28-летних белорусов задержала польская полиция. Их подозревают в серии краж в одной из торговых галерей Белостока.

Воришек польские полицейские активно разыскивали. И наконец они попались. Оказалось, что это белорусы, которые постоянно живут в Беларуси, но приезжают в Польшу за покупками. Практически в каждый свой приезд они выносили из магазинов что-то из одежды.

По предварительным подсчетам, они наворовали одежды на 3 тысячи злотых - это примерно 800 долларов.

- Им предъявили обвинение, а теперь их дальнейшей судьбой займется суд, - комментируют в полиции Белостока.