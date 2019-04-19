КП Беларусь
В Миорах в бане случился пожар
Никто не пострадал
Фото: mchs.gov.by
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Возгорание в городской бане в Миорах в Витебской области случилось 18 апреля. Сигнал на пульт МЧС поступил в 15.00.
Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил кровлю пристройки к бане и уничтожил дрова. Никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается. Возможно, баню растопили с нарушением правил. Основная версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, отмечают в Витебском областном управлении МЧС.