В Миорах в бане случился пожар

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Возгорание в городской бане в Миорах в Витебской области случилось 18 апреля. Сигнал на пульт МЧС поступил в 15.00.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил кровлю пристройки к бане и уничтожил дрова. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается. Возможно, баню растопили с нарушением правил. Основная версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, отмечают в Витебском областном управлении МЧС.