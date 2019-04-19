Александр Лукашенко: «Почему не можем по нормальным ценам накормить народ? Заигрались в демократию в экономике!»

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

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Александр Лукашенко вспомнил о триединой задаче, поставленной несколько лет назад: цены, занятость, зарплата.

- "Большой разговор" подтвердил, что она и сегодня актуальна, - сказал президент. - Рост заработной платы и прибыли - главные критерии оценки руководителя любого уровня.

Президент согласен, что именно цены особенно беспокоят население.

- Если цены будут высокими, зарплата всегда будет казаться недостаточной. Инфляцию нужно удерживать в пределах 5% - но это общая цифра. Инфляция у каждого своя. Человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее-значимым 6 - 8 товарам и услугам своего ежедневного спроса. И эти позиции зависят от нас с вами. Почему мы не можем по нормальным ценам накормить свой народ? Одна из причин - заигрались в рынок и демократию в экономике.

Я повторяю последний раз: выбирайте любой путь, но жалоб людей на непомерный рост цен на эти 20 позиций, от которых зависит жизнь прежде всего малообеспеченного населения и наших пенсионеров [быть не должно]. Цены должны быть приемлемыми.

Александр Лукашенко обратился к правительству и местным органам власти, чтобы те незамедлительно реагировали на рост цен.

- Речь же не идет о том, чтобы цены были такими, что товаропроизводители уйдут из этой сферы, потому что будут убыточными. Слушайте, там конь не валялся, там еще столько резервов и зазоров! По карманам раскладывается столько денег, что вам, депутатам, и не снилось.

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