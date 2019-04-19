Александр Лукашенко о зарплатах бюджетников: «Воспитатель не может заработать на стороне - почистить обувь или машину отремонтировать»

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Одной из приоритетных задач, по словам президента, остаются доходы населения.

- У отдельных категорий работников науки, образования, здравоохранения, строительства в прошлом году выросла заработная плата, но людей все еще беспокоят перспективы ее дальнейшего роста.

Зарплата в бюджетной сфере должна быть не ниже 80% от средней по стране.

- Мы достигли примерно 500 долларов средней заработной платы. Хорошо будет, если у нас когда-то будет 1000 долларов. Но это уже задача не только государства, и не столько государства, сколько самого человека и трудовых коллективов. Мы должны людям создать нормальные условия для жизни. А это прежде всего эти несчастные 500 долларов.

Президент отметил, что за минимумом, который создали в стране, остались низкооплачиваемые слои.

- Социальные работники, нянечки в детских садах... В детских садах нянечки и воспитатели! Которые растят самое дорогое для всех нас - детей. Задача стоит сейчас - их подтянуть. Ведь воспитатель детского сада на стороне не заработает, как и этот несчастный учитель или еще кто-то. Он не может пойти почистить обувь или машину отремонтировать. Это мы должны иметь в виду.