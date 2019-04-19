2019-04-19T13:05:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о демографической ситуации: «Нет четверых детей, как у Румаса - не можешь быть министром»

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1
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Президент высказал о демографической ситуации:

- Все страны мира, особенно развитые, озадачены вопросом демографии. Это вопрос будущего, нашей государственности, национальной идентичности. Главное для любой семьи - решение жилищного вопроса. Для правительства - постоянная задача. В текущем году 12 тысяч многодетных построят собственное жилье. Как мало! В 2020 году будет столько же. Я уже говорил: надо прекратить льготное строительство. Прежде всего надо построить жилье для тех, кто родил троих и больше детей. Порой говорят, что эти рожают, как кролики… Только идиоты так говорят. Родила - давайте вместе воспитывать. Ведь завтра жить некому будет в Беларуси при такой тенденции. Посмотрите каждый на себя: сколько у вас детей. Как-то с Натальей Ивановной [Кочановой] думали сделать: если не служил в армии, то не пускать на госслужбу. Можно так: нет троих-четверых детей, как у Румаса - не можешь быть министром.

Также президент рассказал, почему часто критикует священнослужителей.

- Кто больше радеет за семью, как не церковь? Часто задавал вопрос: надо церковь реформировать. Это ненормально, когда человек агитирует за семейные ценности, а ему церковь запрещает иметь семью. Как бы они по Библии меня ни убеждали… меня не убедишь. Это же будущее, твои прихожане. Как можно человеку запретить жениться и иметь детей? [Говорят] нет, мол, монахом должен быть. Пусть [священнослужители] простят меня в очередной раз. Ладно там традиции. А нам кто мешает, чтобы дети были?

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