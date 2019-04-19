Александр Лукашенко о развитии регионов: « Даю два года, чтобы привести в порядок города на примере Орши»

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- У нас очень компактная страна и разделительных признаков, особенно по социально-экономическим признакам и условиям жизни, не может быть по определению. Задача по сокращению разрыва в уровне и качестве жизни стоит не один год. Однако ее активного решения пока не наблюдается. Правительство не должно отстраняться от этой проблемы, решать ее необходимо централизованно. Уровень региональной политики мы определили: столица, областные центра, районы, агрогородки и деревни. По каждому направлению своя стратегия. Мы ее выработали на месте от президента до христианина. По 11 крупным городам на примере Орши должны быть разработаны отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития. Правительству и председателям облисполкома даю 2 года на реализацию этих программ. Должен быть результат, который почивают наши люди. В регионах с учетом их специализации необходимо придать целевой характер инвестициям для усиления их экономического потенциала, - сказал президент.

Глава государства отметил, что местные органы власти должны оказывать содействие инвестору в организации его дела. Также необходимо обратить внимание на обеспечение комфортного проживания в регионах: а именно развивать инфраструктуру и заниматься модернизацией.