2019-04-19T12:54:00+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко о задачах в сельском хозяйстве: «Никакой демократии и болтовни!»

Президент обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Эвика ОТТО
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Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Фото: кадр видео / Беларусь 1
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Глава государства отметил две основные задачи, на которые нужно обратить внимание в развитии сельского хозяйства.

- Первая задача для сельского хозяйства: жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. Никакой демократии и болтовни! - начал строго президент. - На это должны быть мобилизованы все: начиная от руководителей хозяйства, специалистов и заканчивая милицией. Говорю об этом откровенно. Они там не справятся с теми проблемами, которые сегодня существуют в деревне.

Лукашенко обратил внимание, что аграрии должны заняться освоением новых для Беларуси продуктов растениеводства и животноводства.

- Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отраслей: меняется климат - меняется подход. Необходимо меньше при этом товаров завозить из-за приделов страны, - отметил президент.

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